Família sobrevive após carro capotar e cair em ribanceira na BR-316, em Santa Luzia do Pará

Um carro capotou e caiu em uma ribanceira após se envolver em um acidente de trânsito registrado nesta terça-feira (12/5), na BR-316, em Santa Luzia do Pará, nordeste do estado. Uma família estava no automóvel. Por sorte, todos conseguiram sobreviver. Até agora, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas.

Segundo o portal Moju News, entre os ocupantes do carro estavam dois adultos e duas crianças, inclusive uma de colo. Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. As imagens mostram pessoas resgatando as vítimas, todas sujas de lama. “Onde foi que bati a minha testa?”, pergunta uma das acidentadas que carrega uma criança pequena. “Tá muito batido mesmo”, responde uma mulher ao fundo na gravação.

Ainda conforme o Moju News, as vítimas receberam atendimento médico ainda no local. Até agora, as autoridades não informaram se mais alguém tinha se ferido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia do município.