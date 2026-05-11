Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher condenada por roubo majorado em Goiás é presa durante fiscalização em bar de Marabá

Suspeita foi localizada pela PM na Folha 10, em Nova Marabá; mandado prevê mais de seis anos de prisão em regime fechado

O Liberal
fonte

Mulher condenada por roubo majorado em Goiás é presa durante fiscalização em bar de Marabá. (Reprodução)

Gisele Brito foi presa na noite de domingo (10) durante uma fiscalização da Polícia Militar em um bar localizado na Folha 10, no núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo a PM, contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Goiás pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157 do Código Penal.

De acordo com o site Correio de Carajás, a abordagem ocorreu por volta das 23h30, enquanto os militares realizavam fiscalização no estabelecimento. Conforme a corporação, Gisele já era conhecida pelas equipes policiais por frequentar áreas apontadas como pontos de intenso tráfico de drogas, especialmente na Folha 34 e na Vila Canaã, conhecida como “Vila do Rato”, na Marabá Pioneira.

Ainda segundo a polícia, durante a abordagem, os agentes solicitaram revista na bolsa da suspeita, momento em que ela teria reagido de forma exaltada e se recusado a permitir a busca. A PM afirma ainda que a mulher desacatou os policiais com palavras de baixo calão.

Conforme o registro policial, diante da resistência, os militares deram voz de prisão e utilizaram “força progressiva e moderada”, além de algemas, para contê-la e encaminhá-la à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Durante consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os policiais identificaram um mandado expedido pela 2ª Unidade de Processamento Jurisdicional das Varas Criminais de Aparecida de Goiânia (GO). A ordem judicial se refere a uma condenação definitiva por roubo majorado, já transitada em julgado.

O mandado foi expedido em 26 de março de 2026 e determina o cumprimento de pena de seis anos e cinco meses de prisão em regime fechado. A ordem judicial tem validade até fevereiro de 2038.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mulher condenada por roubo majorado em Goiás é presa durante fiscalização em bar de Marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PF incinera uma tonelada de cocaína apreendida em fiscalização da PRF em Marabá

Droga destruída é resultado de uma única apreensão realizada este ano; autoridades apontam Marabá como rota estratégica do tráfico

11.05.26 23h46

POLÍCIA

Mulher condenada por roubo majorado em Goiás é presa durante fiscalização em bar de Marabá

Suspeita foi localizada pela PM na Folha 10, em Nova Marabá; mandado prevê mais de seis anos de prisão em regime fechado

11.05.26 23h21

QUE TAL?

Marabá: Homem procurado por homicídio é preso pela PM após tentar esconder identidade

Suspeito tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de Itupiranga e foi localizado durante patrulhamento no núcleo Nova Marabá

11.05.26 22h20

POLÍCIA

Três homens são mortos a tiros dentro de caminhonete às margens da BR-163 em Novo Progresso

A Polícia Civil investiga o caso; dois suspeitos de furtarem joias das vítimas foram presos

11.05.26 20h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Motociclista morre em colisão com carreta bitrem na rodovia do Tapanã, em Belém

O acidente foi registrado no sentido Tapanã - Icoaraci

11.05.26 11h12

POLÍCIA

Motociclista morre após ser atingido por carro na BR-316, em Ananindeua

Conforme a perícia, a suspeita é de que o carro tenha tentado ultrapassar um caminhão-tanque para entrar no supermercado quando atingiu Valdiney, que passava de moto pela rodovia

11.05.26 14h57

POLÍCIA

Três homens são mortos a tiros dentro de caminhonete às margens da BR-163 em Novo Progresso

A Polícia Civil investiga o caso; dois suspeitos de furtarem joias das vítimas foram presos

11.05.26 20h31

POLÍCIA

Comerciante é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Castanhal

A Polícia Civil investiga o caso, que ocorreu na noite do último domingo (10), e está atrás dos suspeitos

11.05.26 13h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda