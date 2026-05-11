Mulher condenada por roubo majorado em Goiás é presa durante fiscalização em bar de Marabá

Gisele Brito foi presa na noite de domingo (10) durante uma fiscalização da Polícia Militar em um bar localizado na Folha 10, no núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo a PM, contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Goiás pelo crime de roubo majorado, previsto no artigo 157 do Código Penal.

De acordo com o site Correio de Carajás, a abordagem ocorreu por volta das 23h30, enquanto os militares realizavam fiscalização no estabelecimento. Conforme a corporação, Gisele já era conhecida pelas equipes policiais por frequentar áreas apontadas como pontos de intenso tráfico de drogas, especialmente na Folha 34 e na Vila Canaã, conhecida como “Vila do Rato”, na Marabá Pioneira.

Ainda segundo a polícia, durante a abordagem, os agentes solicitaram revista na bolsa da suspeita, momento em que ela teria reagido de forma exaltada e se recusado a permitir a busca. A PM afirma ainda que a mulher desacatou os policiais com palavras de baixo calão.

Conforme o registro policial, diante da resistência, os militares deram voz de prisão e utilizaram “força progressiva e moderada”, além de algemas, para contê-la e encaminhá-la à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Durante consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os policiais identificaram um mandado expedido pela 2ª Unidade de Processamento Jurisdicional das Varas Criminais de Aparecida de Goiânia (GO). A ordem judicial se refere a uma condenação definitiva por roubo majorado, já transitada em julgado.

O mandado foi expedido em 26 de março de 2026 e determina o cumprimento de pena de seis anos e cinco meses de prisão em regime fechado. A ordem judicial tem validade até fevereiro de 2038.