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Polícia

PF incinera uma tonelada de cocaína apreendida em fiscalização da PRF em Marabá

Droga destruída é resultado de uma única apreensão realizada este ano; autoridades apontam Marabá como rota estratégica do tráfico

O Liberal
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PF incinera uma tonelada de cocaína apreendida em fiscalização da PRF em Marabá. (Divulgação)

A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público do Pará e a Vigilância Sanitária, realizou nesta segunda-feira (11) a incineração de uma tonelada de cocaína em Marabá, no sudeste do Pará. O entorpecente é resultado de uma única apreensão feita este ano pela PRF durante uma fiscalização de rotina.

Segundo o delegado da Polícia Federal em Marabá, Ruan Guimarães, a carga foi inicialmente apresentada à delegacia da PF, onde o caso foi convertido em flagrante e encaminhado à Justiça. Após autorização judicial, a droga foi destruída imediatamente.

De acordo com o delegado, o principal papel da PF no processo é garantir a preservação da cadeia de custódia da droga apreendida. “Verificamos se realmente aquele material que foi apreendido é o material que está sendo incinerado, após a competente e devida autorização judicial. Mas em relação à parte operacional, é mais com o pessoal que está dando esse apoio aqui, que no caso é o pessoal da cerâmica, do forno. A PF e os outros órgãos garantem a legalidade do processo”, explicou.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) também acompanhou a incineração. Embora a ocorrência tenha começado sob atribuição federal, os desdobramentos foram encaminhados à Justiça Estadual por se tratar de tráfico local.

Para o promotor de Justiça da 1ª Promotoria Criminal de Marabá, Samuel Furtado, o volume de apreensões registrado nos últimos meses evidencia a importância estratégica da região para o tráfico de drogas. “O que se demonstra é que Marabá hoje é uma rota de tráfico extremamente rentável”, afirmou o promotor.

Segundo ele, as grandes quantidades de drogas apreendidas recentemente representam prejuízos significativos às organizações criminosas que atuam na região.

Samuel Furtado também destacou que o combate ao tráfico ganhou um reforço importante com a instalação recente do Canil da Polícia Militar em Marabá. Conforme o promotor, o uso de cães farejadores tem contribuído diretamente para o aumento das apreensões de entorpecentes.

“O papel do Ministério Público concentra-se na fiscalização do protocolo de destruição das drogas, garantindo a legalidade do processo. Após a incineração, o foco se volta para o desdobramento judicial do inquérito, visando a responsabilização dos envolvidos no transporte da carga”, finalizou.

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