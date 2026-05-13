Trio é preso suspeito de furtar farmácias e lojas no centro de Castanhal

Três homens foram presos na tarde desta quarta-feira (13), suspeitos de integrar uma associação criminosa envolvida em furtos a estabelecimentos comerciais no centro de Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento ostensivo quando receberam informações, acompanhadas de imagens, sobre um grupo que estaria praticando furtos em farmácias e lojas da área central da cidade. Entre os estabelecimentos alvos estão as farmácias Drogasil e Maxi Popular, além das lojas Avenida e Dele Dela.

Durante as diligências, os policiais localizaram dois suspeitos em atitude considerada suspeita na rua Magalhães Barata, no bairro Centro. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os homens tentaram fugir, mas foram interceptados após um breve acompanhamento tático.

Os suspeitos foram identificados como Renan da Silva Aviz e Welton Henrique Siqueira Gomes. Com eles, os militares encontraram materiais provenientes dos furtos.

As buscas continuaram e, pouco tempo depois, um terceiro envolvido, identificado como Emerson Pablo Chaves Castro, também foi localizado e detido.

Os três receberam voz de prisão e foram encaminhados, junto com os objetos apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça.