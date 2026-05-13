Funcionária é assaltada dentro de estabelecimento comercial no bairro do Guamá, em Belém

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (13) mostra o momento em que uma funcionária de um estabelecimento comercial foi vítima de um assalto no bairro do Guamá, em Belém. O crime ocorreu no início da tarde e foi registrado por câmeras de segurança do local.

As imagens mostram o momento em que um homem, vestido com calça jeans, camisa branca, máscara e boné, se aproxima do estabelecimento e entra. Em seguida, ele saca uma arma da cintura e vai em direção à funcionária.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, o suspeito conseguiu roubar cordões de ouro da vítima. O prejuízo estimado seria de aproximadamente R$ 8 mil.

As gravações também mostram a participação de um segundo suspeito, que atuava como comparsa. Enquanto o homem armado realizava o assalto, o outro chegou em uma motocicleta vermelha e estacionou em frente ao estabelecimento, aguardando a ação criminosa ser concluída.

Após o roubo, os dois fugiram na motocicleta e seguiram em rumo desconhecido. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.