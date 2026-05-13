Suspeito de homicídio ocorrido após briga de bar em Breu Branco é preso em Marabá

Célio de Jesus Barbosa Matos foi preso na tarde desta quarta-feira (13), no núcleo Morada Nova, em Marabá, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por homicídio expedido pela Justiça.

Segundo informações divulgadas pelo site Correio de Carajás, o crime ocorreu em 2018, no município de Breu Branco, após uma briga de bar. Durante o desentendimento, o suspeito teria sido atingido com um golpe na cabeça e, em seguida, revidado com uma facada que matou o outro envolvido.

A prisão foi realizada pelo Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil em Marabá, após troca de informações com a Polícia Militar de Xinguara. As equipes identificaram que o suspeito estaria chegando ao município em um ônibus vindo de Xinguara e realizaram a abordagem no momento em que ele desembarcava em Morada Nova.

Após o cumprimento do mandado, Célio foi encaminhado para a 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.