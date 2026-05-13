Homem é baleado cinco vezes e fica em estado grave em Ipixuna do Pará

Um homem identificado apenas como Cláudio foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser atingido por cinco disparos de arma de fogo no município de Ipixuna do Pará. Ele permanece em estado grave. O caso ocorreu na terça-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima deu entrada na unidade hospitalar do município, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Os tiros atingiram pés, braços e cabeça. Em razão da gravidade dos ferimentos, Cláudio foi entubado e aguarda transferência para um hospital de referência em Belém.

A equipe policial esteve no endereço da vítima, apontado como local do crime, onde foram encontrados indícios de consumo de entorpecentes. Não houve sinais de arrombamento no imóvel.

Familiares relataram que Cláudio era usuário de drogas e possuía antecedentes por furto nos municípios de Capitão Poço e Paragominas.

A Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará instaurou inquérito para investigar a autoria e a motivação do caso. As apurações seguem em andamento.