Droga escondida em embarcação que saiu de Manaus para Santarém é apreendida no Pará

Equipes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), que atuam na Base Integrada Fluvial Candiru, apreenderam, na tarde desta quarta-feira (13), quase 80 quilos de substância análoga a oxi durante fiscalização em uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas, com destino ao município de Santarém, no oeste do Pará. Dois suspeitos foram presos.

A apreensão ocorreu durante abordagens de rotina realizadas pelas forças de segurança que atuam na Base Candiru, localizada na Região de Integração do Baixo Amazonas. Após desconfiarem da atitude de dois homens, os agentes utilizaram a cadela farejadora Ísis, que indicou o local onde o entorpecente estava escondido.

Para tentar burlar a fiscalização, os suspeitos acondicionaram a droga em cilindros metálicos vedados com solda. Foi necessário o uso de uma serra para abrir os recipientes e retirar o material ilícito.

A carga apreendida estava dividida em quatro pacotes e foi encaminhada, junto com os dois suspeitos, para a Delegacia de Polícia Civil de Juruti, onde o caso foi registrado em flagrante. O material passará por perícia para confirmação oficial da substância e da quantidade exata apreendida. Os detidos permanecem à disposição da Justiça.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, destacou a importância estratégica das bases no combate ao tráfico de drogas nos rios paraenses. “O trabalho não para. Seguiremos intensificando as ações de enfrentamento à criminalidade para garantir mais segurança à população paraense e impedir que qualquer tipo de droga chegue ao seu destino final”, afirmou.