Marabá: Homem procurado por homicídio é preso pela PM após tentar esconder identidade

Janisson Carvalho Costa foi preso pela Polícia Militar na tarde de domingo (10), na Folha 1, no núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Segundo a PM, o homem tentou esconder a própria identidade durante a abordagem, mas acabou sendo identificado pelos policiais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão aconteceu por volta das 14h, durante patrulhamento na região. A equipe recebeu informações anônimas sobre a possível localização de um foragido da Justiça que estaria usando camisa amarela e calça bege.

Ao realizar buscas no local indicado, os policiais encontraram um homem com as características repassadas. Conforme os agentes, ao ser questionado sobre a identificação, o suspeito inicialmente se recusou a informar o nome e, em seguida, apresentou-se como “Gabriel”.

Após novas verificações e consultas realizadas junto à Delegacia de Polícia Civil, os policiais confirmaram que o homem era Janisson Carvalho Costa. Ainda segundo a PM, foi constatada a existência de um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio, expedido pela Vara Única de Itupiranga.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.