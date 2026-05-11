Comerciante é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Castanhal

Um comerciante identificado como Marinaldo, de 52 anos, foi morto a tiros na noite do último domingo (10), no bairro Saudade I, em Castanhal, nordeste do Pará. O crime aconteceu dentro do estabelecimento da vítima, localizado na rua Ivanilton da Silva, nas proximidades da avenida Duque de Caxias. Não há informações sobre a motivação para o homicídio.

Segundo informações preliminares, por volta das 22h30, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o comerciante. Equipes da 1ª Companhia da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência. No local, os policiais encontraram cápsulas de munição calibre .40, o que indica o tipo de armamento utilizado pelos suspeitos.

Marinaldo chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Após o ataque, os suspeitos fugiram. Até o momento, eles não foram localizados ou identificados. A motivação do homicídio ainda é investigada pelas autoridades. Informações preliminares apontam que o crime pode ter relação com cobrança ligada à chamada ‘Taxa do crime’ na região. Mas a hipótese ainda não foi confirmada oficialmente pela polícia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC disse que o homicídio é investigado pela Seccional de Castanhal. "Equipes policiais atuam para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Informações que possam auxiliar na apuração podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou a instituição.