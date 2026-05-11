Coolisão entre ônibus com atletas de Paragominas e caminhão deixa uma pessoa morta em Ulianópolis

Uma colisão entre um caminhão e um ônibus que transportava atletas de Paragominas deixou uma pessoa morta na madrugada desta segunda-feira (11), na BR-010, entre os municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu. Segundo as informações iniciais, a vítima que morreu foi identificada como Nadson Diego Padilha dos Santos e estava no caminhão que carregava animais.

A colisão ocorreu por volta de 2h30, no quilômetro 59 da rodovia, quando os dois veículos trafegavam em sentidos opostos. O ônibus retornava de Marabá após uma competição esportiva e seguia em direção a Ulianópolis. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias da colisão.

Com a força do impacto, Nadson Diego morreu ainda no local. Segundo as informações iniciais, ele ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Já os ocupantes do ônibus sofreram ferimentos leves. Diversos passageiros receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Dom Eliseu. Não há registro de vítimas em estado grave entre os atletas.

O acidente provocou a interdição total da BR-010 por mais de três horas, causando um longo congestionamento na região. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e serviços de resgate atuaram na ocorrência para controlar o trânsito e prestar socorro às vítimas.

A Polícia Científica de Paragominas também foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades.