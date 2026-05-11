Casal fica gravemente ferido ao cair de trapiche após discussão durante evento em Salinópolis

Um casal ficou gravemente ferido após cair de um trapiche no Porto Grande, em Salinópolis, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada de domingo (10). De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu quando o casal estaria discutindo na estrutura. As vítimas foram resgatadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações divulgadas pela página Conexão Notícias, a ocorrência foi registrada por volta de 2h30. Testemunhas relataram que o casal discutiu e entrou em luta corporal momentos antes da queda. Segundo integrantes da equipe de segurança que atuava no local, os dois apresentavam sinais de embriaguez, fator que pode ter contribuído para o acidente.

Os primeiros socorros foram realizados por bombeiros civis que estavam no evento até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar. Após o resgate, o casal foi encaminhado ao Hospital Regional de Salinópolis para receber atendimento médico.

Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas, assim como detalhes sobre o estado de saúde delas. Informações preliminares apontam que ambos estão em estado grave e aguardavam para serem transferidos para um hospital em Belém. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.