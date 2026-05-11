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Polícia

Casal fica gravemente ferido ao cair de trapiche após discussão durante evento em Salinópolis

De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu quando o casal estaria discutindo na estrutura

O Liberal
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A imagem em destaque mostra as vítimas sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros após o acidente. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um casal ficou gravemente ferido após cair de um trapiche no Porto Grande, em Salinópolis, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada de domingo (10). De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu quando o casal estaria discutindo na estrutura. As vítimas foram resgatadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações divulgadas pela página Conexão Notícias, a ocorrência foi registrada por volta de 2h30. Testemunhas relataram que o casal discutiu e entrou em luta corporal momentos antes da queda. Segundo integrantes da equipe de segurança que atuava no local, os dois apresentavam sinais de embriaguez, fator que pode ter contribuído para o acidente.

Os primeiros socorros foram realizados por bombeiros civis que estavam no evento até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar. Após o resgate, o casal foi encaminhado ao Hospital Regional de Salinópolis para receber atendimento médico.

Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas, assim como detalhes sobre o estado de saúde delas. Informações preliminares apontam que ambos estão em estado grave e aguardavam para serem transferidos para um hospital em Belém. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.

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