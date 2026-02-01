| empresário é assassinado a tiros em fazenda de brejo grande do araguaia, no sudeste paraense

O empresário Leandro Humberto Cintra foi assassinado a tiros, no início da tarde deste domingo (1º), na Fazenda Água Azul, de propriedade dele, às margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), distante 5 km do centro de Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. Atuando no ramo de vendas de peças para máquinas pesadas, Leandro estava acompanhado de familiares quando foi surpreendido por desconhecidos que chegaram ao local em uma motocicleta.

Eles se aproximaram do empresário e efetuaram diversos disparos de arma de fogo à queima roupa, ainda segundo as informações do portal Correio de Carajás. Uma equipe de paramédicos do Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia (HMBGA) foi acionada para prestar socorro à vítima. Mas, ao chegar à fazenda, confirmou que Leandro já estava morto.

A Polícia Militar isolou e preservou a cena do crime. A Polícia Civil também esteve na cena do homicídio. Uma equipe da Polícia Científica de Marabá, juntamente com o Instituto Médico Legal (IML), foi responsável por realizar a perícia e a remoção do corpo, que passará por exame de necropsia. Leandro era bastante conhecido na cidade por ser proprietário de uma loja especializada na revenda de peças para máquinas pesadas na entrada da cidade. É desconhecida a motivação do crime. Também não há informações, até o momento, sobre a autoria do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Civil e aguarda retorno.