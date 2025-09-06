Capa Jornal Amazônia
Mulher é morta a facadas em Brejo Grande do Araguaia

O principal suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da vítima. Ele é procurado pela polícia

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do crime. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Enizete Pereira da Silva, de 41 anos, foi morta a facadas neste sábado (6/9) enquanto estava sentada no sofá dentro de casa, em Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ela apresentava diversas lesões provocadas por arma branca no corpo.

O imóvel, localizado na rua 13 de Maio, no bairro Nova Vida, não apresentava sinais de arrombamento. Segundo o portal Correio de Carajás, as investigações apontam Valdemy dos Reis Passos, ex-companheiro da vítima, como o principal suspeito do crime. Em junho deste ano, ele havia sido indiciado por agressão contra Enizete. À época, o homem foi alvo de medidas protetivas que ainda estavam em vigor.

O delegado Igor Wanick, titular da Delegacia de Brejo Grande, conversou com o Correio de Carajás e destacou a gravidade dos casos de violência doméstica no município. “Fizemos diversas ações de conscientização no mês de agosto e continuamos firmes no enfrentamento desse delito que atinge tantas famílias de nossa cidade. Quero aproveitar para dizer às mulheres: denunciem! Sua vida vale mais que sua relação”, afirmou.

Até o momento, Valdemy não foi localizado pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.

 

