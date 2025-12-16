Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Gatos são abandonados por homens nas margens do canal São Joaquim, em Belém

Câmera de segurança flagrou dois homens chegando de bicicleta e deixando os animais dentro de uma caixa

O Liberal
fonte

Homens abandonaram animais de madrugada nas margens do Canal São Joaquim, em Belém. (Reprodução Redes Sociais)

Uma câmera de segurança flagrou dois homens abandonando gatos dentro de uma caixa às margens do canal São Joaquim, em Belém. O crime foi registrado durante a madrugada. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), que realiza as diligências iniciais e analisa imagens de câmeras de segurança.

O vídeo mostra os dois homens chegando em uma bicicleta. O passageiro da garupa carrega uma caixa de papelão, onde estão os animais. Após o ciclista parar nas margens do canal, o garupa sai e abandona a caixa com os gatos em uma parte escura nas margens do canal. 

No Brasil, abandonar animais domésticos é crime previsto pela Lei nº 9.605/98, que estabelece pena reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. A pena para maus-tratos, incluindo abandono, pode ser ainda agravada se o animal morrer. Além disso, abandonar um animal em via pública pode ser uma infração de trânsito gravíssima, com multa e cassação da CNH, conforme projetos de lei em tramitação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

abandono de animais domésticos

abandono de gatos em Belém

belém

canal são joaquim
Polícia
