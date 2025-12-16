PC prende número 2 de facção criminosa de Alagoas em Belém

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (15/12), em Belém, durante uma operação. A PC o apontou como o número dois na liderança de uma facção criminosa no estado de Alagoas, com ramificações de atuação em estados da região nordeste e no Pará, figurando como peça-chave na engrenagem do crime organizado interestadual.

A ação ocorreu por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP/PCPA), com apoio da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), deflagrou em Belém uma ação de impacto no crime organizado.

De acordo com a PC, o trabalho culminou no cumprimento do mandado de prisão preventiva do investigado na capital paraense. O preso foi conduzido para a sede da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO) para adoção das medidas legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de um a três anos para três ou mais pessoas que se associarem entre si para cometer crimes. A pena aumenta até a metade se o grupo é armado ou houver a participação de criança ou adolescente.