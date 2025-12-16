Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Agentes da PF encontraram celulares na área externa de prédio em que Antônio Doido mora

Operação Igapó foi autorizada pelo Ministro Flávio Dino, na manhã desta terça-feira (16)

O Liberal
fonte

Celulares que seriam do deputado federal Antônio Doido foram encontrados jogados do lado de fora do prédio. (Divulgação / PF)

Os agentes da Polícia Federal (PF) encontraram dois celulares que seriam do deputado Antônio Doido (MDB-PA) jogados do lado de fora do prédio onde mora o parlamentar, na área central de Brasília. A PF cumpriu diligência no âmbito da Operação Igapó, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (16). Segundo testemunhas ouvidas pelos agentes, os aparelhos foram jogados pela janela do apartamento.

A Operação Igapó apura a atuação de uma organização criminosa envolvida com o saque de R$ 48 milhões em espécie de agências bancárias no Pará, e foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). A autorização pedia que a Polícia Federal (PF) fizesse buscas na residência do deputado Antônio Doido (MDB-PA). 

Policiais federais cumpriram 31 mandados de busca e apreensão, no estado do Pará e no Distrito Federal. Estão sendo apurados os delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

VEJA MAIS

image Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido
Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

O deputado federal Antônio Doido é investigado por desvio de verbas públicas com a utilização de diversas empresas de fachada, em especial no ramo da construção civil, que seriam todas comandadas pela esposa, Andrea Costa Dantas. 

O relatório parcial da PF sobre a investigação, cujo sigilo foi levantado por Dino, aponta que o esquema envolvia “complexo esquema de lavagem de dinheiro que teria como ponto de partida recursos oriundos de contratos públicos, os quais seriam aparentemente destinados, ao menos em parte, para fins eleitorais escusos, além da aquisição de patrimônio”.

A base das investigações foi o material encontrado no telefone de Francisco Galhardo, policial militar aposentado que atuaria a mando de Antônio Doido, sendo o responsável por efetuar os saques nas agências bancárias, desde 2023, segundo a PF. 

“Os elementos apontam para a conclusão de que Francisco Galhardo se utilizaria ‘do aparato estatal, mais especificamente, de um grupo de policiais militares, para realizar, dentre outras atividades suspeitas, a movimentação de altas quantias em espécie, sob a égide do deputado federal Antônio Leocádio dos Santos’", diz o relatório da PF, citando o documento de análise do celular do militar. 

Galhardo foi preso em flagrante em outubro de 2024, dentro de uma agência bancária em Castanhal, no Pará, com R$ 4,6 milhões em espécie. Os policiais verificaram que Antônio Doido também utiliza a configuração de mensagens temporárias do WhatsApp, de maneira que somente registros de mensagens do dia 4 de outubro 2024 estavam armazenados no celular de Francisco Galhardo. 

Em parecer no qual concordou com as diligências, a Procuradoria-Geral da República (PGR) disse que "além das movimentações financeiras suspeitas, os indícios apontam para uma possível instrumentalização da estrutura policial em benefício de candidaturas políticas".

No pedido para fazer mais buscas contra o deputado, a PF justificou ter encontrado registros de que os desvios continuam a ser feitos, já que “centenas de milhões de reais em verbas públicas continuam sendo pagos às empresas vinculadas ao grupo investigado, com origem em recursos do erário cuja destinação não seguiu o interesse público ou qualquer lógica além da conveniência para os envolvidos no esquema criminoso”. 

A PF pediu para fazer buscas também no gabinete do deputado na Câmara dos Deputados, mas Dino negou o pedido, afirmando que as investigações têm como foco fatos ocorridos no estado do Pará, “não sendo demonstrado especificamente a utilidade dessa busca no gabinete da Câmara para a investigação”.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Obras Públicas informou que "todas as contratações estaduais seguem rigorosamente o devido processo licitatório, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, bem como às regras e condições estabelecidas nos respectivos editais divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas".

"Todos os pagamentos às empresas contratadas são processados exclusivamente por meio de procedimentos administrativos formais, com base em boletins de medição atestados pela fiscalização da Secretaria de Obras", complementou.

"A Seop colabora de forma permanente com os órgãos de controle e se coloca à disposição das autoridades para prestar informações e esclarecer eventuais dúvidas", finaliza a secretaria.

O Grupo Liberal tentou contato com o gabinete do deputado Antônio Doido, nos números e e-mails que constam no site da Câmara, mas ainda não teve retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação Igapó

corrupção

deputado federal Antônio Doido (MDB)

investigação da polícia federal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de liderar de facção criminosa em Tucuruí é preso em Novo Repartimento

A prisão ocorreu após cumprimento de mandados judiciais relacionados a investigações sobre a atuação do grupo criminoso na região

16.12.25 23h23

NOVIDADE

Defesa deve pedir que médico que arrastou namorada por um quarteirão em Belém responda em liberdade

O médico segue preso desde outubro deste ano, quando o caso ocorreu, e foi denunciado pelo Ministério Público por crimes como tentativa de feminicídio qualificado e injúria rea

16.12.25 23h05

ASSASSINATO

Homem é executado a tiros dentro de casa em conjunto habitacional, em Bragança

De acordo com informações repassadas à polícia, dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e invadiram a residência que fica na Quadra 18

16.12.25 22h27

POLÍCIA

Menino de dois anos morreu após ataque de abelhas em São Miguel do Guamá

Criança foi picada por um enxame na comunidade rural de Cristo Rei, no último sábado (13)

16.12.25 18h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

NOVIDADE

Defesa deve pedir que médico que arrastou namorada por um quarteirão em Belém responda em liberdade

O médico segue preso desde outubro deste ano, quando o caso ocorreu, e foi denunciado pelo Ministério Público por crimes como tentativa de feminicídio qualificado e injúria rea

16.12.25 23h05

ASSASSINATO

Homem é executado a tiros dentro de casa em conjunto habitacional, em Bragança

De acordo com informações repassadas à polícia, dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta e invadiram a residência que fica na Quadra 18

16.12.25 22h27

POLÍCIA

Quadrilha é presa por tentar matar policial penal no bairro da Sacramenta

As prisões ocorreram em Belém, Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Manaus (AM) e Barra do Turvo (SP) na manhã desta sexta-feira (24)

24.02.23 18h08

Parauapebas

Homem é preso suspeito de esfaquear casal em Parauapebas; uma das vítimas morreu

Manoel Jardim dos Santos foi detido e alega legítima defesa

12.09.22 14h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda