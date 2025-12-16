PM apura agressão de agente contra pipoqueiro em Belém

A Polícia Militar apura o caso de um agente da corporação contra um pipoqueiro em Belém. Um vídeo do caso circulou nas redes sociais na segunda-feira (15/12). Pelas imagens é possível identificar que o episódio ocorreu na travessa Padre Eutíquio, bairro da Campina, no centro comercial da capital paraense.

A gravação mostra o pipoqueiro com as mãos na cabeça quando é agredido pelo militar com um soco. A vítima grita de dor enquanto o agente discute com outras pessoas que presenciaram a violência.

“Eu bati no teu carro, mas não tem culpa minha, não. Tu botaste o teu carrinho no meio da rua”, diz o policial. “Isso é abuso de poder”, afirma uma mulher ao fundo.

Procurada pela reportagem, a PM disse que “já identificou os agentes” que aparecem na filmagem e que o episódio é apurado pela corregedoria da corporação. A Polícia Militar reiterou, por meio de nota, que “não compactua com nenhum desvio de conduta por qualquer de seus agentes”.