Polícia

Polícia

Menino de dois anos morreu após ataque de abelhas em São Miguel do Guamá

Criança foi picada por um enxame na comunidade rural de Cristo Rei, no último sábado (13)

O Liberal
Menino André, de dois anos, morreu após sofrer ataque de abelhas em São Miguel do Guamá. (Reprodução redes Sociais)

Uma criança de dois anos morreu após o ataque de um enxame de abelhas no último sábado (13), no município de São Miguel do Guamá, na região Nordeste do Pará. O menino identificado por André morava na comunidade Cristo Rei, na zona rural do município.

De acordo com relatos de moradores, André brincava nas proximidades de uma colmeia quando foi atacado pelos insetos e sofreu muitas ferroadas. Os moradores da comunidade tentaram prestar socorro, mas a criança morreu no local.

Autoridades locais e órgãos de saúde foram acionados para acompanhar a situação e devem reforçar as orientações de prevenção, especialmente em áreas rurais, onde a presença de colmeias é mais comum.

Em nota oficial, a Prefeitura de São Miguel do Guamá divulgou que "lamenta o falecimento da criança e manifestou solidariedade aos familiares. A gestão municipal também esclareceu que André não chegou a ser levado nem atendido pelo Hospital Municipal do município, conforme informações repassadas pelas equipes de saúde".

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município".

Em casos como esse, quando há múltiplas picadas de abelhas, a orientação é buscar imediatamente socorro médico para combater um choque anafilático, que é uma reação alérgica grave e imediata que afeta o corpo todo. O choque anafilático gera dificuldade para respirar, inchaço (língua, garganta), tontura, queda de pressão e urticária, podendo ser fatal se não tratada com urgência com adrenalina (epinefrina), corticoides e anti-histamínicos. 

 

polícia

abelhas matam criança

acidente com abelhas

ataque de abelhas
