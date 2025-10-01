Casal é morto na frente dos filhos em propriedade rural de Brejo Grande

Um casal foi morto na frente dos filhos dentro da própria casa na manhã de terça-feira (30), em Vila Brasispanha, localizada na zona rural de Brejo Grande do Araguaia, na região Sudeste do Pará. As vítimas identificadas como “Marcos do Bidu” e Luciana foram surpreendidos por uma dupla de motocicleta que atirou contra os dois.

De acordo com o relato de moradores da região, os dois criminosos chegaram em uma motocicleta na propriedade e atiraram primeiramente contra Marcos, que estava sentado em uma cadeira na área da casa. O homem morreu no mesmo local.

A esposa Luciana tentou fugir para dentrou o imóvel na tentativa de se proteger dos criminosos, mas foi perseguida e morta em um dos cômodos. Após ter cometido o crime, os motoqueiros fugiram pelas estradas vicinais da região.

A ação criminosa foi presenciada pelos filhos do casal. As crianças aterrorizados correram em desespero para casas vizinhas em busca de ajuda.

Os vizinhos se depararam com os homicídios. Eles ligaram para a guarnição plantonista da Polícia Militar, que rapidamente compareceu ao local, constatou os fatos e comunicou o caso para a equipe de investigadores da Polícia Cívil, coordenada pelo delegado Igor Wanick.

Após análise da área, agentes do Centro de Perícia Científica Renato Chaves realizaram a perícia no local e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações iniciadas com o objetivo de identificar os criminosos e a motivação do duplo homicídio.