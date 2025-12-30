Homem é encontrado morto dentro de banheiro em Outeiro

O corpo de um homem identificado como Alex Silva, de 34 anos, foi encontrado no banheiro de onde residia, no bairro São João, no distrito de Outeiro, nesta terça-feira (30). O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição por um amigo da vítima. Uma das suspeitas é de homicídio.

Após um vizinho desconfiar do sumiço de Alex nos últimos dias e sentir um forte odor vindo da casa, chamou um amigo da vítima que entrou na residência à procura do conhecido. Após examinar os primeiros cômodos, o amigo encontrou a porta do banheiro fechada e dentro do espaço estava a vítima. Alex estava apenas de cueca sentado e com o corpo em estado avançado de decomposição.

Segundo informações de testemunhas, a última vez que Alex foi avistado estava bebendo comemorando o Natal. Ele teria ficado acordado bebendo entre os dias 24 e 25 de dezembro. Desde o último domingo (28), a vítima não tinha sido mais vista.

Uma das suspeitas da morte é que Alex possa ter sido morto por causa de grande quantia que havia recebido alguns dias antes. Segundo relato de familiares para a polícia, Alex Silva teria recebido R$ 10 mil e usado parte do dinheiro para dar como entrada em uma casa na mesma localidade. A outra parte do dinheiro não foi encontrada na residência.

Alex vivia com um companheiro, que não teve a identidade divulgada e que também não foi encontrado. O ex-companheiro de Alex é um dos suspeitos pelo crime. O suspeito teria um relacionamento amoroso com Alex. Ele ainda seria dependente químico e já teria roubado itens da casa para comprar drogas.

A Polícia Científica do Pará e a Polícia Civil estiveram na área e cercaram a área para realizar perícias. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "as circunstâncias da morte da vítima são apuradas pela Delegacia de Outeiro. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso".