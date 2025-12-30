Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é encontrado morto dentro de banheiro em Outeiro

Poucos dias antes, Alex Silva teria recebido a quantia de R$ 10 mil, o companheiro da vítima está desaparecido

O Liberal
fonte

Um homem morreu após uma intervenção policial na madrugada deste sábado (1º), no bairro da Pratinha II, em Belém (Foto: Imagem meramente ilustrativa (Arquivo - O Liberal))

O corpo de um homem identificado como Alex Silva, de 34 anos, foi encontrado no banheiro de onde residia, no bairro São João, no distrito de Outeiro, nesta terça-feira (30). O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição por um amigo da vítima. Uma das suspeitas é de homicídio.

Após um vizinho desconfiar do sumiço de Alex nos últimos dias e sentir um forte odor vindo da casa, chamou um amigo da vítima que entrou na residência à procura do conhecido. Após examinar os primeiros cômodos, o amigo encontrou a porta do banheiro fechada e dentro do espaço estava a vítima. Alex estava apenas de cueca sentado e com o corpo em estado avançado de decomposição.

Segundo informações de testemunhas, a última vez que Alex foi avistado estava bebendo comemorando o Natal. Ele teria ficado acordado bebendo entre os dias 24 e 25 de dezembro. Desde o último domingo (28), a vítima não tinha sido mais vista.

Uma das suspeitas da morte é que Alex possa ter sido morto por causa de grande quantia que havia recebido alguns dias antes. Segundo relato de familiares para a polícia, Alex Silva teria recebido R$ 10 mil e usado parte do dinheiro para dar como entrada em uma casa na mesma localidade. A outra parte do dinheiro não foi encontrada na residência. 

Alex vivia com um companheiro, que não teve a identidade divulgada e que também não foi encontrado. O ex-companheiro de Alex é um dos suspeitos pelo crime. O suspeito teria um relacionamento amoroso com Alex. Ele ainda seria dependente químico e já teria roubado itens da casa para comprar drogas.

A Polícia Científica do Pará e a Polícia Civil estiveram na área e cercaram a área para realizar perícias. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "as circunstâncias da morte da vítima são apuradas pela Delegacia de Outeiro. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

corpo encontrado em outeiro

outeiro

corpo em decomposição
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Criança de 5 anos morre em acidente entre micro-ônibus da prefeitura e motocicleta em Altamira

O acidente ocorreu em uma rua movimentada do centro comercial da cidade

01.01.26 9h01

POLÍCIA

Polícia prende jovem por tráfico de drogas em Parauapebas

Antony Leite Pereira, de 21 anos, estava com 32 gramas de maconha, segundo a polícia

31.12.25 21h08

POLÍCIA

‘Vaqueirinho’ e ‘Gago’ são suspeitos de matar colega de trabalho em Tailândia

Os dois suspeitos teriam assassinado Nilson Sabino da Silva, no início desta semana.

31.12.25 20h06

FURTO DE CABOS

Homem que comprava fiação furtada em Belém é preso

Suspeitos foram identificados após denúncias de moradores

31.12.25 18h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Criança de 5 anos morre em acidente entre micro-ônibus da prefeitura e motocicleta em Altamira

O acidente ocorreu em uma rua movimentada do centro comercial da cidade

01.01.26 9h01

POLÍCIA

Perseguição e troca de tiros termina com dois suspeitos mortos e dois presos no Mangueirão

Suspeitos teriam roubado uma caminhonete, mas foram interceptados por policiais do 24º BPM

30.12.25 23h04

ESTUPRO

Homem é preso como suspeito de manter relação com criança de 11 anos em Muaná, no Marajó

O mandado de prisão preventiva contra o homem foi expedido pela Justiça

31.12.25 10h09

POLÍCIA

Homem é encontrado morto dentro de banheiro em Outeiro

Poucos dias antes, Alex Silva teria recebido a quantia de R$ 10 mil, o companheiro da vítima está desaparecido

30.12.25 20h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda