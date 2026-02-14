Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é encontrado morto em terreno no bairro Santa Mônica, em Tucuruí

Corpo foi localizado por volta das 15h30 de sexta-feira (13) em um terreno no bairro Santa Mônica, em avançado estado de decomposição

O Liberal
fonte

Local onde o corpo foi encontrado (Foto: Reprodução |)

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde da última sexta-feira (13), em Tucuruí, no sudeste paraense. O corpo, já em avançado estado de decomposição, estava em um terreno ao lado de uma torre de telefonia no bairro Santa Mônica, às margens da Avenida B. Não havia documentos junto do homem.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 15h30, após a central de atendimento receber a informação sobre o cadáver. O local onde o corpo foi encontrado fica próximo à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A vítima apresentava condições que indicam que a morte ocorreu há vários dias.

A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos de remoção do corpo, que seguirá pra policia. A análise inicial aponta para a possibilidade de que a morte tenha sido causada por uma queda de altura, possivelmente da torre metálica ao lado. 

A hipótese é baseada nos sinais encontrados pelos peritos, mas a causa definitiva ainda será confirmada após exames complementares. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

corpo de homem encontrado

tucuruí

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito é preso em Castanhal com drogas, dinheiro e motocicleta roubada

A Polícia Militar realizava rondas na região central da cidade, quando flagrou o suspeito em uma motocicleta aparentemente comprando entorpecentes de uma outra pessoa

14.02.26 11h27

MORTE

Homem é encontrado morto em terreno no bairro Santa Mônica, em Tucuruí

Corpo foi localizado por volta das 15h30 de sexta-feira (13) em um terreno no bairro Santa Mônica, em avançado estado de decomposição

14.02.26 11h21

POLÍCIA

‘Brasileirinho’ é morto durante troca de tiros com a PM no distrito de Miritituba, em Itaituba

Osvaldo Vitor Leite Costa, conhecido como “Brasileirinho”, era investigado por crimes e disputa entre facções

14.02.26 10h29

POLÍCIA

Incêndio atinge prédio de secretaria do estado durante a madrugada deste sábado em Castanhal

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem confirmação de possíveis vítimas

14.02.26 9h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Incêndio atinge prédio de secretaria do estado durante a madrugada deste sábado em Castanhal

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem confirmação de possíveis vítimas

14.02.26 9h25

SOLIDARIEDADE

Delegada que perdeu 2 filhos em caso semelhante condena ataques à mãe após tragédia em Itumbiara

Após secretário Thales Naves Alves Machado matar os dois filhos e atirar contra si mesmo, Amanda Souza manifesta solidariedade à mãe das crianças e condena comentários machistas nas redes sociais

13.02.26 10h45

APOSTAS

Servidora de cidade do interior é presa por desviar R$ 6 mi para apostar em bets

Com dez anos de carreira e salário de R$ 2 mil, a servidora foi indiciada por peculato

13.02.26 21h38

POLÍCIA

‘Brasileirinho’ é morto durante troca de tiros com a PM no distrito de Miritituba, em Itaituba

Osvaldo Vitor Leite Costa, conhecido como “Brasileirinho”, era investigado por crimes e disputa entre facções

14.02.26 10h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda