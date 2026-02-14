Homem é encontrado morto em terreno no bairro Santa Mônica, em Tucuruí

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde da última sexta-feira (13), em Tucuruí, no sudeste paraense. O corpo, já em avançado estado de decomposição, estava em um terreno ao lado de uma torre de telefonia no bairro Santa Mônica, às margens da Avenida B. Não havia documentos junto do homem.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 15h30, após a central de atendimento receber a informação sobre o cadáver. O local onde o corpo foi encontrado fica próximo à Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A vítima apresentava condições que indicam que a morte ocorreu há vários dias.

A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos de remoção do corpo, que seguirá pra policia. A análise inicial aponta para a possibilidade de que a morte tenha sido causada por uma queda de altura, possivelmente da torre metálica ao lado.

A hipótese é baseada nos sinais encontrados pelos peritos, mas a causa definitiva ainda será confirmada após exames complementares. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.