Incêndio atinge prédio de secretaria do estado durante a madrugada deste sábado em Castanhal

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada deste sábado (14), o prédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) em Castanhal, no nordeste paraense. O imóvel está localizado às margens da rodovia BR-316.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do incêndio. As chamas rapidamente se espalham no prédio e a fumaça toma todo o espaço ao redor. Por meio de nota, a Sedap informou que o incêndio atingiu a parte superior da sede regional da Sedap em Castanhal, e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. "Não houve feridos. As causas do incêndio estão sendo investigadas", completa a secretaria.

As chamas consumiram totalmente a estrutura. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio. Equipes de emergência foram acionadas e trabalharam no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o incêndio atingiu o andar superior do prédio. "As chamas foram controladas, sem registro de vítimas. Perícias foram solicitadas", acrescenta o comunicado do CBMPA.