Servidora de cidade do interior é presa por desviar R$ 6 mi para apostar em bets

Com dez anos de carreira e salário de R$ 2 mil, a servidora foi indiciada por peculato

Estadão Conteúdo

A Polícia de Santo Antônio do Pinhal, interior de São Paulo, prendeu uma servidora pública municipal sob suspeita de desvios de R$ 6 milhões. De acordo com seus depoimentos a investigadores, boa parte do dinheiro teria sido gasto com apostas em plataformas digitais, as famosas bets. Com dez anos de carreira e salário de R$ 2 mil, a servidora foi indiciada por peculato (pena pode ir de dois anos a 12 de prisão) e deverá ser exonerada, além de responder a uma ação criminal e outra por improbidade.

Nesta quinta, 12, ela passou por audiência de custódia. O decreto de prisão preventiva foi mantido.

A investigação que pegou a servidora foi desencadeada pelo próprio gabinete do prefeito Anderson Parrão. Segundo ele, a administração 'no âmbito de suas rotinas regulares de controle identificou os primeiros indícios de irregularidades envolvendo a conduta da servidora'. A Polícia Civil foi comunicada e abriu inquérito. A prefeitura conseguiu reaver pelo menos R$ 800 mil, bloqueados por ordem judicial.

O caso agita a bucólica cidade de oito mil habitantes, situada na Serra da Mantiqueira, a cerca de 170 quilômetros de São Paulo.

O valor desviado equivale a 10% do orçamento de Santo Antônio do Pinhal. Segundo a investigação, a servidora redistribuía os valores desviados para diversas contas. Depois, o dinheiro retornava para uma conta pessoal em uma estratégia para tentar impedir o rastreamento.

A Polícia não descarta envolvimento de outros nomes. O inquérito é presidido pelo delegado Luís Geraldo Ferreira.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal informa que, no âmbito de suas rotinas regulares de controle e acompanhamento administrativo, foram identificados indícios de possível irregularidade envolvendo a conduta individual de uma servidora pública.

A situação foi constatada por meio da atuação técnica e preventiva dos mecanismos internos de controle da própria Administração, o que possibilitou a adoção imediata das providências cabíveis. Assim que os indícios foram verificados, foram instaurados os procedimentos administrativos de apuração e realizada a comunicação formal à Polícia Civil, responsável pela investigação na esfera criminal.

Com o avanço das investigações, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva da servidora envolvida, ocupante de cargo efetivo há mais de dez anos. Ressaltamos que a conduta apurada não representa, em nenhuma hipótese, a atuação da Administração Municipal ou de seus demais servidores.

No âmbito administrativo, já foram iniciadas as medidas necessárias para a apuração precisa dos valores eventualmente envolvidos, bem como para a adoção das providências legais visando à restituição integral dos recursos aos cofres públicos.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso inegociável com a legalidade, a transparência, a responsabilidade na gestão pública e a correta aplicação dos recursos públicos. Destaca-se que o episódio foi prontamente identificado e enfrentado graças à atuação técnica das Secretarias de Administração e de Finanças, evidenciando a efetividade dos mecanismos de controle interno e o permanente fortalecimento das práticas de governança e integridade.

A Prefeitura segue trabalhando para garantir a continuidade e a regularidade dos serviços prestados à população.

A polícia de Santo Antônio do Pinhal prendeu nesta quinta, 12, uma servidora municipal sob suspeita de desviar R$ 6 milhões dos cofres públicos.

