O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Comerciante é morto a tiros em frente à própria loja em São Geraldo do Araguaia

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (13)

O Liberal
fonte

Comerciante é morto a tiros em frente a própria loja em São Geraldo do Araguaia. (Foto: Correio de Carajás)

Um comerciante identificado como André Sampaio Santos foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (13), em frente ao próprio estabelecimento comercial, na zona rural de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. O crime foi registrado próximo à praça central da Vila Fortaleza, quando homens armados que estavam em um carro dispararam contra a vítima.

Segundo as informações policiais, o homicídio ocorreu por volta das 9 horas. Pessoas que estavam na área contaram que um veículo Gol preto se aproximou do estabelecimento e um dos suspeitos, armado com uma espingarda calibre 12, efetuou um disparo contra a vítima. O carro teria permanecido ligado e havia outra pessoa conduzindo. André estava sentado em uma cadeira, foi atingido e morreu na hora. O suspeito retornou ao veículo e fugiu.

Conforme os relatos, André foi atingido na região da cabeça. Ninguém soube repassar mais informações sobre as características do suspeito. Ele ainda não foi identificado. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área, enquanto outras viaturas realizaram buscas na área na tentativa de capturar o autor do crime. A Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará também foram ao local para iniciar as investigações e realizar a perícia no local. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Marabá, onde será feito o laudo de necropsia. Moradores disseram que André Sampaio havia se mudado recentemente para o vilarejo, onde iniciava o próprio negócio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

homem é morto a tiros

homicídio em São Geraldo do Araguaia
Polícia
.
