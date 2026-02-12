Dois trabalhadores morrem após explosão em condomínio em Ananindeua

Uma explosão dentro de um condomínio matou dois trabalhadores, na tarde desta quinta-feira (12), em Ananindeua. A explosão seguida de um incêndio teria ocorrido durante reparos com manta asfáltica na parte superior de uma torre do bloco H, no residencial Solar do Coqueiro, localizado na avenida Governador Hélio Gueiros, bairro 40 Horas.

A suspeita das testemunhas é que tenha havido um vazamento do gás do maçarico utilizado no serviço de manta asfáltica. Quando os trabalhadores tentaram ligar novamente o equipamento ocorreu a explosão. A explosão teria sido tão forte que vários objetos foram arremessados, o sapato de uma das vítimas caiu na área inferior do bloco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas os dois trabalhadores já haviam morrido. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia. A Polícia Civil abriu investigação para definir as causas do acidente.