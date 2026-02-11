Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

O vocalista da banda Batidão, Flávio Miranda da Silva, foi preso durante a segunda fase da operação “Último Boleto”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA). A ação investiga um esquema de fraudes eletrônicas que teria causado prejuízos a uma empresa sediada em Rio Verde (GO).

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira (10), em Belém e no município de Santa Izabel do Pará. Ao todo, foram executados três mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.

Segundo a polícia, os investigados podem responder por organização criminosa, furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático e uso de documento falso. Durante a operação, aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

A investigação aponta que o grupo atuava por meio da adulteração de boletos bancários. De acordo com o delegado João Amorim, titular da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), os criminosos acessavam indevidamente e-mails corporativos, interceptavam comunicações e alteravam dados de pagamento, direcionando valores para contas abertas com documentação falsa.

A operação contou com apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás, além da Coordenadoria de Operações Especiais (CORE) e da Seccional Urbana de Santa Izabel do Pará.

Outros dois alvos de prisão ainda não foram localizados, e as diligências continuam para efetivar as capturas.