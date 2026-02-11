Homem é preso em flagrante por feminicídio em Vigia, no nordeste do Pará

Um homem identificado como Antony Alan Silva dos Santos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (11), suspeito de matar a facadas Ana Cristina Soeiro da Silva, no município de Vigia, no nordeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, por meio do 3º Companhia Independente da PM (3ª CIPM), a guarnição foi acionada por volta de 1h30 para atender a uma ocorrência de possível feminicídio na rua Manoel Alves Saraiva, no bairro Sol Nascente.

Enquanto as viaturas se deslocavam ao endereço informado, os policiais receberam a informação de que o suspeito estaria levando a vítima, já sem sinais vitais, para o hospital do município. Ainda segundo a polícia, o homem apresentava alto grau de alteração e estaria causando problemas na unidade de saúde.

Ao chegarem ao hospital, os militares encontraram Antony Alan visivelmente alterado. Conforme a polícia, ele recebeu voz de prisão no local e confessou ser o autor das facadas que atingiram Ana Cristina.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vigia para os procedimentos legais. A PM informou que foi necessário o uso de algemas para conter o homem e garantir a segurança da equipe e do próprio detido.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará, que irá apurar as circunstâncias e a motivação do crime. Em nota, a instituição confirmou que “o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia de Vigia de Nazaré, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio”. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso”, disse a PC.