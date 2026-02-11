Incêndio é registrado em lanchas no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá, em Belém

Duas lanchas pegaram fogo na manhã desta quarta-feira (11) dentro de um galpão do Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá, em Belém. O incêndio começou por volta de 11h30. As causas ainda não foram identificadas. Não houve feridos.

Segundo trabalhadores do local, o fogo começou repentinamente e só foi percebido quando a fumaça começou a tomar conta do galpão onde as lanchas estavam. As embarcações atingidas são feitas de fibra, o que teria facilitado a propagação das chamas. Funcionários relataram que as lanchas foram retiradas com rapidez para evitar que o incêndio se alastrasse ainda mais.

Eles informaram que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas que a equipe do espaço também possui equipamentos próprios para combater incêndios e iniciou o controle das chamas antes da chegada dos militares. O incêndio demorou poucos minutos e logo foi controlado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça saindo do galpão enquanto as chamas avançam. Em um dos vídeos, uma das lanchas já parcialmente destruída é removida com auxílio de um trator.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A reportagem aguarda retorno.