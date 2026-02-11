PRF apreende carga de 'supermaconha' avaliada R$ 10 milhões em Marabá

Em uma fiscalização na Rodovia Transamazônica (BR-230), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde desta terça-feira (10), uma das maiores apreensões de drogas do ano na região. Cerca de 859 tabletes de skank — uma variação potente da maconha cultivada em laboratório — foram encontrados escondidos sob o piso de uma carreta. A carga, avaliada em pelo menos R$ 10 milhões, tinha como destino o estado da Bahia.

​A abordagem ocorreu por volta das 12h40, nas proximidades do Posto Rubão, em frente ao lotramento Delta Park. O veículo era conduzido por Gilderlan Lima de Almeida, de 36 anos. Oficialmente, a carga transportada consistia em aparelhos sonoros, com nota fiscal emitida por uma empresa de eletrônicos, saindo de Manaus (AM) com destino a Feira de Santana (BA).

​Apesar da documentação aparentemente em ordem, o comportamento nervoso do motorista e inconsistências nas informações prestadas acenderam o alerta dos agentes. O veículo já possuía registros de abordagens em outras regiões, o que motivou uma inspeção minuciosa. ​Para localizar o entorpecente, a PRF solicitou o apoio do Canil do 1º Batalhão de Missões Especiais (BME). O cão farejador foi decisivo, indicando a presença de drogas na parte traseira e, posteriormente, no interior do compartimento de carga.

​Os criminosos utilizaram uma engenharia sofisticada: um compartimento oculto sob o piso do baú da carreta, que apresentava indícios de modificação recente. Foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para perfurar a estrutura e encontrar os tabletes.

A polícia acredita que a droga seria utilizada para abastecer o mercado baiano durante o Carnaval, que começa no próximo final de semana. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão reafirma a posição de Marabá como um ponto estratégico de fiscalização e crucial no combate ao escoamento de ilícitos entre as regiões norte e nordeste do Brasil.

O que é o Skank?

​Diferente da maconha tradicional, o skank é fruto de cruzamentos genéticos e cultivo hidropônico, sendo frequentemente chamado de "supermaconha". Enquanto a maconha comum possui cerca de 2,5% de THC (substância psicoativa), o skank pode atingir entre 20% e 40%. O efeito é considerado alucinógeno e perturbam o Sistema Nervoso Central, alterando níveis de serotonina e dopamina. Devido à sua alta concentração e processo de produção em laboratório, seu valor de mercado é bastante superior ao da erva comum.