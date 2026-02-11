Mulher morre em colisão entre moto e carro em Mãe do Rio

Uma mulher identificada como Herlany Silva Rodrigues de Lima morreu em um acidente de trânsito na manhã de terça-feira (10), na BR-010, no município de Mãe do Rio, região nordeste do Pará. A vítima conduzia uma motocicleta que colidiu frontalmente com um carro de passeio.

O acidente teria ocorrido por volta de 9h30. A mulher trafegava em uma moto Honda Bros, com placa de Aurora do Pará. Devido à colisão, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As pessoas que estavam no carro modelo Fiat Argo, branco, com placa de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, tiveram ferimentos, mas foram socorridas.

Segundo relatos de testemunhas, o trânsito no trecho funcionava no sistema de “pare e siga” no momento do acidente. A motociclista teria tentado desviar de um caminhão e acabou atingindo o retrovisor de outra moto. Ela teria se desequilibrado e acabou colidindo com o automóvel que vinha no sentido contrário. As informações devem ser confirmadas pelas autoridades de trânsito.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, ao chegarem, apenas confirmaram o óbito da condutora. A Polícia Rodoviária e a perícia técnica estiveram na área para realizar os procedimentos necessários e iniciar a apuração do caso. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na rodovia ficou lento, com interdições parciais em um dos trechos.

Em nota, a Polícia Civil disse que foi registrado boletim de ocorrência por homicídio culposo no trânsito na Delegacia de Mãe do Rio, que apura a ocorrência. "A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não sobreviveu. Os demais envolvidos não sofreram ferimentos graves, realizaram teste do etilômetro, com resultado negativo, e prestaram esclarecimentos à autoridade policial. Perícias foram requisitadas para esclarecer as circunstâncias do acidente", comunicou a instituição.