Homem é preso em flagrante por importunar sexualmente garotas em via pública no Marajó

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite de terça-feira (10/2) no município de Soure, no arquipélago do Marajó, suspeito de importunar sexualmente duas garotas, uma de 9 e outra de 11 anos. Segundo a PC, a mãe de uma das vítimas denunciou o crime.

De acordo com o relato da genitora às autoridades, a filha dela estava com uma amiga quando teriam sido abordadas pelo suspeito, enquanto transitavam em via pública no Bairro Novo. Conforme a Polícia Civil, o homem ainda teria dito palavras de teor sexual e ofensivas para as duas meninas, além de fazer gestos inapropriados, como "mandar beijos".

Ainda segundo a PC, uma das vítimas chegou em casa nervosa e abalada psicologicamente pela importunação. Depois de os agentes tomarem conhecimento do ocorrido, iniciaram as buscas pelo suspeito. Ao ser localizado pelos policiais civis, o homem confessou o crime e depois disso foi conduzido até a Delegacia de Soure, onde permanece à disposição da Justiça.

Punição

Praticar ato libidinoso contra alguém sem consentimento com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro tem pena prevista de um a cinco anos de prisão, se o ato não constitui crime mais grave.