Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso em flagrante por importunar sexualmente garotas em via pública no Marajó

A mãe de uma das vítimas relatou à Polícia Civil que as meninas estavam caminhando quando o suspeito teria dito palavras de teor sexual e ofensivas

O Liberal

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite de terça-feira (10/2) no município de Soure, no arquipélago do Marajó, suspeito de importunar sexualmente duas garotas, uma de 9 e outra de 11 anos. Segundo a PC, a mãe de uma das vítimas denunciou o crime.

De acordo com o relato da genitora às autoridades, a filha dela estava com uma amiga quando teriam sido abordadas pelo suspeito, enquanto transitavam em via pública no Bairro Novo. Conforme a Polícia Civil, o homem ainda teria dito palavras de teor sexual e ofensivas para as duas meninas, além de fazer gestos inapropriados, como "mandar beijos".

Ainda segundo a PC, uma das vítimas chegou em casa nervosa e abalada psicologicamente pela importunação. Depois de os agentes tomarem conhecimento do ocorrido, iniciaram as buscas pelo suspeito. Ao ser localizado pelos policiais civis, o homem confessou o crime e depois disso foi conduzido até a Delegacia de Soure, onde permanece à disposição da Justiça. 

Punição

Praticar ato libidinoso contra alguém sem consentimento com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro tem pena prevista de um a cinco anos de prisão, se o ato não constitui crime mais grave.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é preso

flagrante

importunar sexualmente

garotas

via pública

marajó
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Suspeito de importunação sexual contra duas crianças é preso em Soure, no Marajó

O suspeito teria proferido palavras de cunho sexual e realizado gestos obscenos direcionados às crianças em via pública

12.02.26 8h59

ROUBO

Idoso fica ferido após assalto em Itaituba, no sudoeste paraense

Segundo o relato da vítima, ele caminhava pela via quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta

12.02.26 8h51

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

POLÍCIA

Jovem de 29 anos é encontrado morto após desaparecer no rio Surubiú, em Alenquer

Ele participava de uma pescaria com amigos quando entrou em área mais funda do rio e submergiu

11.02.26 23h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ÚLTIMO BOLETO

Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

A operação apura esquema de adulteração de boletos e invasão de e-mails corporativos

11.02.26 22h43

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por feminicídio em Vigia, no nordeste do Pará

Suspeito confessou ter esfaqueado a vítima e foi detido no hospital, onde causava tumulto, segundo a Polícia Militar

11.02.26 22h09

POLÍCIA

Jovem de 29 anos é encontrado morto após desaparecer no rio Surubiú, em Alenquer

Ele participava de uma pescaria com amigos quando entrou em área mais funda do rio e submergiu

11.02.26 23h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda