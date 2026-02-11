Caminhoneiro é morto a tiros em pátio de posto de combustíveis em Mãe do Rio

Um caminhoneiro identificado como Ernane de Brito Batista, conhecido como “Caçulinha”, de 31 anos, foi morto a tiros em um posto de combustíveis no município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (10), próximo à BR-010, após a vítima parar o veículo no pátio do estabelecimento. Não há mais detalhes sobre o atirador.

O crime ocorreu por volta de 21h. De acordo com informações iniciais, o caminhoneiro teria parado no local para descansar. Ernane havia saído do veículo e ido ao banheiro. Quando voltou, foi abordado e baleado por um homem armado. O suspeito fugiu. Pessoas na área ainda acionaram uma ambulância para tentar realizar o socorro do homem, no entanto, ele não resistiu e morreu no local.

Algumas testemunhas relataram que a vítima seria assaltada e teria reagido. No entanto, outras pessoas contaram a versão de que o atirador foi ao posto unicamente para cometer o homicídio. Todas as versões serão analisadas e somente a Polícia Civil poderá esclarecer a real motivação para o crime.

Imagens de câmeras de segurança seriam analisadas para identificar o atirador e entender a dinâmica do assassinato. A vítima era natural do município de Paragominas. A Polícia Militar e Civil isolaram a área e iniciaram os procedimentos investigativos. O corpo foi periciado e removido ao Instituto Médico Legal.

A Polícia Civil informa que a Delegacia de Mãe do Rio investiga o caso e faz buscas pelos suspeitos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.