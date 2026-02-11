Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

‘Luquinhas’ é executado a tiros em ‘Chamonlândia’, no Pará

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (10)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo / O Liberal)

Um jovem identificado somente como Lucas, mais conhecido como “Luquinhas”, foi assassinado a tiros em Curionópolis, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (10), no Bairro Miguel Chamon, popularmente chamado de “Chamonlândia”. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu quando a vítima estava em via pública. Não há mais detalhes sobre quem foi o autor dos disparos. Pessoas na área ainda tentaram realizar o socorro, mas a vítima não apresentava mais sinais vitais. Uma ambulância esteve na área e os socorristas apenas confirmaram o óbito.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil. O Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, localizado a cerca de 30 quilômetros de Curionópolis, foi o responsável pela remoção do corpo e pelos procedimentos periciais. Ninguém no local soube repassar mais detalhes a respeito da dinâmica do crime. Familiares da vítima estiveram no local e, mesmo abalados, conversaram com a PC.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em Curionópolis

homem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INUSITADO

Incêndio é registrado em lanchas no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá, em Belém

As causas do incêndio ainda não foram informadas. E também não há confirmação sobre possíveis feridos.

11.02.26 12h42

POLÍCIA

PRF apreende carga de 'supermaconha' avaliada R$ 10 milhões em Marabá

A carga, avaliada em pelo menos R$ 10 milhões, tinha como destino o estado da Bahia

11.02.26 11h52

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros na travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém

O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (11)

11.02.26 11h48

INVESTIGAÇÃO

‘Luquinhas’ é executado a tiros em ‘Chamonlândia’, no Pará

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (10)

11.02.26 11h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Caminhoneiro é morto a tiros em pátio de posto de combustíveis em Mãe do Rio

O crime ocorreu na noite de terça-feira (10) às margens da BR-010

11.02.26 10h02

VIOLÊNCIA 

Mulher é morta a tiros dentro de estabelecimento comercial em Augusto Corrêa

Suspeito foi preso horas depois ao tentar fugir para Bragança

10.02.26 22h57

INVESTIGAÇÃO

Três pessoas são presas no Pará por suspeita de fraudes eletrônicas contra empresa de Goiás

A ação ocorreu na terça-feira (10) em Belém e Santa Izabel do Pará

11.02.26 8h46

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros na travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém

O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (11)

11.02.26 11h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda