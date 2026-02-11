‘Luquinhas’ é executado a tiros em ‘Chamonlândia’, no Pará

Um jovem identificado somente como Lucas, mais conhecido como “Luquinhas”, foi assassinado a tiros em Curionópolis, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (10), no Bairro Miguel Chamon, popularmente chamado de “Chamonlândia”. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo.

O crime ocorreu quando a vítima estava em via pública. Não há mais detalhes sobre quem foi o autor dos disparos. Pessoas na área ainda tentaram realizar o socorro, mas a vítima não apresentava mais sinais vitais. Uma ambulância esteve na área e os socorristas apenas confirmaram o óbito.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil. O Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas, localizado a cerca de 30 quilômetros de Curionópolis, foi o responsável pela remoção do corpo e pelos procedimentos periciais. Ninguém no local soube repassar mais detalhes a respeito da dinâmica do crime. Familiares da vítima estiveram no local e, mesmo abalados, conversaram com a PC.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.