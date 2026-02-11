Homem é morto a tiros na travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (11) na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Segundo as informações da Polícia Militar, ainda não há mais detalhes sobre o atirador ou quais as circunstâncias do ataque.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.