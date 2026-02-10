Capa Jornal Amazônia
Operação termina com idoso empurrado e arma apontada para trabalhadores no Ver-o-Peso

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram momentos tensão durante a ação da Segbel e da Guarda Municipal de Belém

Operação termina com idoso empurrado e arma apontada para trabalhadores no Ver-o-Peso. (Reprodução/ redes sociais)

Uma confusão generalizada foi registrada na área do Ver-o-Peso, em Belém, na manhã desta terça-feira (10). O tumulto ocorreu após agentes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e da Guarda Municipal deflagrarem uma operação com o objetivo de retirar trabalhadores supostamente irregulares do local. Durante a ação um idoso chegou a ser empurrado pelos agentes.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram momentos tensão durante a ação. As imagens mostram um bate-boca entre trabalhadores e agentes, além de servidores portando armas, em uma suposta tentativa de intimidar os vendedores que atuam na área.

Em uma das gravações, é possível ver o exato momento em que agentes empurram um idoso, que também seria trabalhador do Ver-o-Peso, o que provocou revolta entre as pessoas que acompanhavam a operação. Em outra gravação, também é possível ouvir uma mulher protestando contra a ação e afirmando: “Isso é uma palhaçada! Aqui todo mundo é trabalhador”.

Ainda nas imagens, alguns trabalhadores chegam a desafiar verbalmente os agentes, dizendo frases como “atira!, atira!,”, em uma tentativa de expor até onde a violência contra os trabalhadores poderia chegar durante a operação.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL), informou que “a operação realizada no Ver-o-Peso integra as ações permanentes de ordenamento urbano do município”. “A gestão municipal não abre mão da organização do espaço público, especialmente em áreas de grande circulação, com o objetivo de garantir segurança, mobilidade, o direito de ir e vir da população e o cumprimento da legislação”, diz o posicionamento enviado à reportagem.

"As ações são planejadas, técnicas e priorizam o diálogo com trabalhadores e comerciantes. No entanto, diante de situações de resistência, desobediência ou risco à ordem pública, a Prefeitura reforça que utilizará força estratégica e todos os meios legais necessários para restabelecer a ordem, sempre com responsabilidade e respeito aos direitos individuais. O trabalho de ordenamento também é realizado de forma contínua em feiras, mercados e outros espaços públicos da capital”, acrescenta o comunicado.

