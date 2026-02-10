Paraense de Rurópolis morre durante a Guerra da Ucrânia

O paraense Wesley Adriano Silva, de apenas 19 anos, morreu na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A informação foi confirmada nesta terça-feira (10) por familiares, por meio de uma nota publicada nas redes sociais. No comunicado, os parentes afirmam que ele foi à Ucrânia “para realizar um sonho”, pedem respeito ao luto da família e solicitam o fim de especulações sobre as circunstâncias da morte. Wesley era natural de Rurópolis, no oeste do Pará.

De acordo com informações preliminares divulgadas por apoiadores do brasileiro, ele teria morrido após ser atingido por fogo de artilharia na cidade de Kupiansk, no leste da Ucrânia. A família, no entanto, reforça que não foi oficialmente informada sobre as circunstâncias da morte e pede cautela na divulgação de informações não confirmadas.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Kiev foi notificada pelas autoridades ucranianas sobre o status de “desaparecido em combate” do paraense. Segundo o órgão, o governo brasileiro mantém contato com a família e presta assistência consular, sem divulgar detalhes pessoais.

Ainda conforme a nota divulgada pelos familiares, Wesley Adriano, identificado como SGT Índio, viajou para a Ucrânia em abril do ano passado. “Ele amava o que fazia, amava sua farda e era muito respeitado na sua posição”, diz o texto. A família afirma não ter recebido informações oficiais detalhadas sobre o ocorrido e alerta que a disseminação de notícias falsas pode resultar em medidas judiciais.

Além da publicação feita pelos parentes, grupos de combatentes e apoiadores que acompanham a atuação de voluntários estrangeiros na Ucrânia também divulgaram mensagens sobre a morte do paraense. As postagens reuniram diversos comentários de pêsames e homenagens nas redes sociais.

A guerra entre Rússia e Ucrânia teve início em 24 de fevereiro de 2022, quando tropas russas lançaram uma ofensiva militar em larga escala contra diversas regiões ucranianas. O conflito, considerado o maior ataque de um país europeu contra outro desde a Segunda Guerra Mundial, provocou combates prolongados, sanções internacionais e uma crise humanitária que persiste até hoje.