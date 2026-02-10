Capa Jornal Amazônia
Homem é morto a tiros por dupla de moto em Dom Eliseu

O crime ocorreu na Rua Minas Gerais, no bairro Vila São Paulo

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Arquivo / Thiago Gomes / O Liberal)

Um homem identificado apenas como Gabriel foi morto a tiros na noite de segunda-feira (9) no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na Rua Minas Gerais, no bairro Vila São Paulo. Segundo as informações iniciais, dois homens em uma motocicleta dispararam várias vezes contra a vítima.

O homicídio teria ocorrido por volta das 22h30. Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 51º Batalhão foram acionadas após moradores denunciarem disparos de arma de fogo na área. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes confirmaram a ocorrência e encontraram a vítima caída no chão, no meio da rua, já sem sinais de vida. Gabriel teria sido atingido por ao menos quatro disparos.

Testemunhas informaram que os suspeitos seriam dois homens que fugiram do local em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha. Um deles teria características semelhantes às de uma pessoa já conhecida pelas forças de segurança. Até o momento, ninguém foi formalmente identificado.

A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos iniciais de apuração no local do crime. Como não houve comparecimento do Instituto Médico Legal (IML), o corpo foi retirado por uma funerária do município e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foram realizados os trâmites legais. A vítima não portava documentos, e nenhum parente compareceu para fazer o reconhecimento. Equipes do 51º BPM continuam em diligências para localizar e prender os possíveis envolvidos no homicídio.

