Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Guardas municipais denunciam uso de coletes vencidos após ataque que matou dois agentes em Portel

Eles também relatam que trabalham em motocicletas e viaturas sucateadas

O Liberal
fonte

A imagem mostra o colete balístico de um dos guardas municipais assassinados em Portel no final de semana. (Reprodução/ redes sociais)

A denúncia de que guardas municipais de Portel, no arquipélago do Marajó, estariam trabalhando com coletes balísticos vencidos veio à tona, nesta segunda-feira (9), após um final de semana marcado pela extrema violência no município, que terminou com quatro mortos, entre eles dois agentes da Guarda Municipal, identificados como Alessandro Oliveira Freitas e Iago Fernando Medeiros Pereira.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, os servidores denunciaram uma série de falhas estruturais e abandono institucional, afirmando que a falta de equipamentos adequados coloca em risco a vida deles. Uma das acusações mais graves é justamente o uso de coletes balísticos fora do prazo de validade, alguns já deteriorados.

“Não tinha um transporte para socorrer eles (sic). Nem sequer um rádio para chamar apoio. Até agora, o nosso chefe maior, que é o prefeito, não veio nem dar um abraço em nós (sic). Ele estava lá no Re x Pa assistindo, bebendo cachaça. Fez um vídeo porre e não veio aqui”, disse um guarda municipal.

Outro agente reforçou a denúncia e relatou a precariedade enfrentada diariamente pela corporação. “Nós perdemos dois parceiros, dois guerreiros, ele [o prefeito], não teve a hombridade de falar com a gente. Ele mostrou um vídeo porre. Nossos irmãos não vão voltar e nós estamos a mercê aqui, trabalhando armado com colete balístico vencido, que a gente pega e ele se desfaz todinho. A gente não tem um balístico próprio. A gente tem que estar dividindo entre a gente. Eu largo o serviço, eu passo o balístico para o colega. A gente sai de casa, e, se um vagabundo estiver esperando a gente na frente da nossa casa?”, questionou.

As críticas se estendem à falta de viaturas, motos sucateadas e ausência de estrutura básica para o trabalho ostensivo. “O sangue dos quatro que aconteceu isso corre nas mãos de vocês”, disse outro guarda.

“Essa aqui é a foto do colete do irmão Freitas. Sem um pingo de estrutura. Poderia ter sido qualquer um de nós ali. Nós estamos sendo expostos. Motos sucateadas, VTR [viatura] parada. O que a gente quer de qualidade, a gente tira do nosso bolso. Não é o município que dá”, denunciou uma guarda municipal.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Portel, para obter um posicionamento acerca das denúncias apresentadas.

Entenda o caso

Portel, que precisou de reforço na segurança, viveu uma noite de terror no sábado (7), quando quatro pessoas foram assassinadas. Duas delas eram guardas municipais que realizavam rondas pela cidade em motocicletas. Outros dois agentes foram baleados e encaminhados ao Hospital Regional do Marajó, em Breves.

Segundo informações policiais, um grupo criminoso, supostamente portando fuzis, atacou os guardas por volta de 23h30. Após os disparos contra os agentes, os criminosos invadiram uma residência e executaram a tiros um homem conhecido como “Gato Mestre”, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Em seguida, foi morto o professor Dalcides Santana Pinheiro. A motivação da morte do professor ainda é desconhecida.

Depois dos crimes, os suspeitos abandonaram um veículo em um quintal na rua Duque de Caxias, na área conhecida como Portelinha, e atearam fogo no carro.

A Redação Integrada de O Liberal apurou com uma fonte, que pediu para não ser identificada, que dias antes houve um confronto em Portel que terminou com a morte de um homem suspeito de chefiar o Comando Vermelho no município. Antes disso, também havia sido morto um homem que supostamente cobrava a chamada “taxa do crime” de comerciantes locais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guardas municipais denunciam uso de coletes vencidos após ataque que matou dois agentes em Portel
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DENÚNCIA

Guardas municipais denunciam uso de coletes vencidos após ataque que matou dois agentes em Portel

Eles também relatam que trabalham em motocicletas e viaturas sucateadas

09.02.26 21h19

abuso

Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar jovem de 17 anos durante viagem

Suspeito de 34 anos foi detido em flagrante pela PM e plataforma onde atuava desativou seu perfil

09.02.26 20h57

POLÍCIA

Idoso desaparecido é encontrado morto em terreno baldio em Santarém; cinco suspeitos são presos

​A principal linha de investigação aponta para latrocínio e ocultação de cadáver; dois dos detidos negam envolvimento

09.02.26 20h25

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa nesta segunda-feira (9) no Jaderlândia, em Ananindeua

A vítima, Jéssica de Assunção Azevedo, de 33 anos, foi encontrada morta após informar a parentes que pretendia encerrar o relacionamento com o atual companheiro

09.02.26 17h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

CHACINA

Ex-jogador do Águia de Marabá é uma das vítimas da chacina em Eldorado do Carajás

Além dele, outros três homens também foram mortos a tiros; Polícia investiga o caso

09.02.26 15h30

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa nesta segunda-feira (9) no Jaderlândia, em Ananindeua

A vítima, Jéssica de Assunção Azevedo, de 33 anos, foi encontrada morta após informar a parentes que pretendia encerrar o relacionamento com o atual companheiro

09.02.26 17h36

PÂNICO

Terror em Portel: noite de crimes termina com 4 mortos; duas vítimas eram guardas municipais

Outros dois guardas municipais foram baleados e estão hospitalizados; um professor também foi morto

08.02.26 10h42

POLÍCIA

Suspeito de ameaçar comandante da PM é morto em troca de tiros em Marituba nesta segunda-feira (09)

Vitor Ferreira estaria portando um revólver calibre 32 e trocou tiros com a Polícia Militar (PM)

09.02.26 16h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda