‘Operação Key’ prende duas pessoas por tráfico de drogas em Itaituba

Duas pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6) durante a Operação Key, realizada pela Polícia Civil em Itaituba, no sudoeste do Pará. A ação teve como foco o combate ao tráfico de drogas sintéticas no município.

De acordo com a polícia, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, que resultaram em duas prisões em flagrante e no cumprimento de dois mandados de prisão. No momento das abordagens, ​segundo o site Giro Portal, os detidos alegaram que o material apreendido seria destinado ao consumo próprio​.

Na tarde desta sexta-feira (6), o delegado da Polícia Civil Alexandre Brito falou sobre a operação e explicou que a ação é um desdobramento de investigações iniciadas no ano passado, durante uma operação relacionada ao chamado “jogo do tigrinho”.

Segundo o delegado, a partir da análise de um dos celulares apreendidos naquela ocasião, os investigadores identificaram indícios de consumo e comercialização de substâncias sintéticas em Itaituba. Com base nessas informações, a Polícia Civil solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão contra suspeitos apontados como possíveis fornecedores das drogas.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, realizado na manhã desta sexta-feira, os envolvidos foram localizados e presos com o material ilícito. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

Ainda conforme Alexandre Brito, as investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis participantes do esquema criminoso e apurar a origem das drogas apreendidas.