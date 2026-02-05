Barbeiro é executado a tiros no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Um homem identificado como Arlen Coimbra da Silva de Jesus, de 29 anos, conhecido pelo apelido de “Brutus”, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (5), na rua Rio Baraúna, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Arlen trabalhava há cerca de quatro anos na barbearia onde ocorreu o crime e era bastante conhecido na área, onde mantinha o estabelecimento.

No local da ocorrência, as informações iniciais coletadas pela polícia apontam para duas hipóteses principais: a primeira é de que a vítima estaria devendo dinheiro a terceiros; a segunda é de que Arlen teria se recusado a pagar a chamada “taxa do crime”. As duas linhas de investigação serão conduzidas pela Polícia Civil.

Moradores da área e testemunhas relataram que pelo menos cinco homens, que estariam em um carro branco, participaram do assassinato. Segundo os relatos, dois suspeitos entraram na barbearia e executaram a vítima, enquanto outros três permaneceram do lado de fora, dando cobertura à ação criminosa.

A polícia informou que, até o momento, não há detalhes sobre se Arlen vinha sofrendo ameaças ou se teria sido alvo de alguma tentativa de homicídio recente. Familiares estiveram no local e acompanharam os trabalhos das equipes policiais. A família afirmou desconhecer qualquer tipo de ameaça contra a vítima. Ainda segundo a polícia, Arlen não possuía antecedentes criminais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação policial logo após o crime. A Polícia Militar do Pará foi acionada e realizou o isolamento da área para os procedimentos periciais, que ficaram sob responsabilidade da Polícia Científica. A investigação do caso será conduzida pela Polícia Civil do Pará.