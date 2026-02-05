Homem é preso pela Ordem Pública por desacato em 'rock doido' na Pedreira

Um homem foi detido por perturbação de sossego e desacato à autoridade na manhã desta quinta-feira (05). Agentes da Ordem Pública de Belém foram acionados para intervir em um 'rock doido', que acontecia por volta das 7h, na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém. Ao chegar ao local da ocorrência nas proximidades da conveniência Bela Turca, a equipe foi desacatada por um homem que foi detido em flagrante.

A Ordem Pública de Belém recebeu denúncia de excesso de barulho. Durante a abordagem, um dos indivíduos presentes passou a desrespeitar e desacatar os agentes, tentando dificultar o trabalho da guarnição.

Como se recusava a colaborar, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Seccional Urbana de São Brás, onde foram realizados os procedimentos legais. O caso foi registrado como desacato, e o suspeito ficará à disposição da Justiça.

Denúncias de ordem pública em Belém, como abusos de flanelinhas, perturbação do sossego e irregularidades urbanas, podem ser feitas para o telefone da Guarda Municipal pelo número 153. A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL) também disponibiliza a Ouvidoria pelo WhatsApp (91) 98415-4587 para reclamações, denúncias e sugestões.