Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Investigado por homicídio de líder rural é preso em flagrante durante Operação 'Pax Agrária'

Prisão ocorreu na última quarta-feira (4), devido ocultação e destruição de provas e porte ilegal de arma de fogo

O Liberal
fonte

Delegacia Especializada em Conflitos Agrários executou operação para apreender provas da morte de liderança rural executada em abril de 2025. (Polícia Civil)

As investigações pela morte de um líder agrário ocorrida em abril de 2025 resultou na prisão em flagrante de um suspeito na última quarta-feira (4), em Pacajá. A prisão ocorreu durante a segunda fase da operação "Pax Agrária", deflagrada nos municípios de Pacajá, Curionópolis, São Felix do Xingu e Parauapebas.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, no bojo da investigação que busca esclarecer a morte de uma liderança camponesa, assassinada em abril de 2025. As diligências ocorreram de forma simultânea nos quatro municípios.

A Operação Pax Agrária foi executada por meio da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA) de Altamira, em conjunto com as Superintendências Regionais do Lago de Tucuruí, Carajás e Alto Xingu. Em Pacajá, a equipe da DECA de Altamira, em conjunto com a delegacia local e com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), deu cumprimento a ordem judicial na residência do principal suspeito pelo crime.

Durante a ação, o investigado admitiu ter danificado e ocultado um aparelho celular no forro do imóvel, com o intuito de suprimir provas. O dispositivo foi recuperado com avarias físicas. Na mesma diligência, os agentes localizaram uma pistola de calibre 9 mm municiada com 17 cartuchos, no interior de um veículo. Diante dos fatos, o homem foi detido em flagrante.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais e continuidade das investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

prisão de suspeito de homicídio

morte de liderança rural

Pacajá

conflito agrário
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso pela Ordem Pública por desacato em 'rock doido' na Pedreira

Homem teria desacatado agentes que atendiam denúncia de perturbação do sossego, no bairro da Pedreira

05.02.26 18h29

POLÍCIA

Homem é encontrado morto dentro de casa em Santarém; polícia investiga homicídio

Homicídio de Ismael Silvio Batista foi registrado no início desta quinta-feira (05)

05.02.26 17h04

POLÍCIA

Investigado por homicídio de líder rural é preso em flagrante durante Operação 'Pax Agrária'

Prisão ocorreu na última quarta-feira (4), devido ocultação e destruição de provas e porte ilegal de arma de fogo

05.02.26 16h06

POLÍCIA

Homem é preso em Breu Branco após arrastar cachorro pela corrente com motocicleta

Ato foi filmado por testemunhas que impediram a agressão contra o animal de continuar

05.02.26 15h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia investiga envolvimento de esposa em planejamento na morte do companheiro em sítio de Marabá

Homicídio de Cleiton da Conceição Silva ocorreu em novembro de 2025 com golpes de machado

04.02.26 18h10

ACIDENTE COM MORTE

Jovens em motocicleta morrem ao serem atingidos por caminhão em Tomé-Açu

O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4)

05.02.26 9h10

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Câmeras de segurança levam mãe a descobrir abuso sexual da filha em tempo real no Tapanã

O suspeito do crime é o padrasto da vítima, um homem que tinha total confiança da família, segundo a polícia

04.02.26 21h56

PRESO

Suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha é preso em Porto de Moz

O crime teria iniciado há cerca de dois anos

05.02.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda