Investigado por homicídio de líder rural é preso em flagrante durante Operação 'Pax Agrária'

As investigações pela morte de um líder agrário ocorrida em abril de 2025 resultou na prisão em flagrante de um suspeito na última quarta-feira (4), em Pacajá. A prisão ocorreu durante a segunda fase da operação "Pax Agrária", deflagrada nos municípios de Pacajá, Curionópolis, São Felix do Xingu e Parauapebas.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, no bojo da investigação que busca esclarecer a morte de uma liderança camponesa, assassinada em abril de 2025. As diligências ocorreram de forma simultânea nos quatro municípios.

A Operação Pax Agrária foi executada por meio da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA) de Altamira, em conjunto com as Superintendências Regionais do Lago de Tucuruí, Carajás e Alto Xingu. Em Pacajá, a equipe da DECA de Altamira, em conjunto com a delegacia local e com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), deu cumprimento a ordem judicial na residência do principal suspeito pelo crime.

Durante a ação, o investigado admitiu ter danificado e ocultado um aparelho celular no forro do imóvel, com o intuito de suprimir provas. O dispositivo foi recuperado com avarias físicas. Na mesma diligência, os agentes localizaram uma pistola de calibre 9 mm municiada com 17 cartuchos, no interior de um veículo. Diante dos fatos, o homem foi detido em flagrante.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais e continuidade das investigações.