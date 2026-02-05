Suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha é preso em Porto de Moz

Um homem suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha, de 13 anos, foi preso em Porto de Moz, no sudoeste do Pará. A ação para deter o investigado ocorreu na segunda-feira (2). Os abusos teriam começado há cerca de dois anos, dentro da residência da família.

O crime foi denunciado pela vítima, que procurou a delegacia para relatar que estava sendo abusada sexualmente desde que tinha 11 anos. Os abusos ocorriam dentro da residência onde morava com o suspeito, aproveitando-se da relação de confiança e autoridade. Após o registro, a vítima foi encaminhada para exames especializados e os demais procedimentos para apoio psicológico.

Uma equipe da PC também iniciou as diligências para localizar o suspeito após a coleta de indícios que embasassem a representação da prisão temporária do investigado. O pedido foi analisado e deferido pelo Poder Judiciário, diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da adolescente.

O suspeito não apresentou resistência e foi encaminhado para o cumprimento dos procedimentos legais. O investigado permanece custodiado, à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia, que deverá definir sua transferência para o sistema prisional do estado. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar eventual omissão de terceiros ou a ocorrência de outros crimes no âmbito familiar.