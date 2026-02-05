Jovens em motocicleta morrem ao serem atingidos por caminhão em Tomé-Açu

Dois jovens morreram em um acidente de trânsito no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (4), na rodovia PA-256, quando as vítimas trafegavam em uma motocicleta e foram atingidas por um caminhão.

O acidente ocorreu nas proximidades da Vila Poeirão, no distrito de Forquilha. Uma das vítimas foi identificada como sendo o estudante Alysson Nascimento Silva, de 19 anos. Ele morava em Belém, onde cursava Odontologia, e estava em Tomé-Açu passando o período de férias com familiares. O jovem conduzia uma motocicleta modelo NXR 125 Bros. Na garupa da moto estava Caique Spinoza Costa, de 20 anos.

De acordo com informações preliminares repassadas à Polícia Civil, a motocicleta foi atingida por um caminhão enquanto seguia no sentido da Vila Água Azul. Com o impacto da colisão, os dois jovens foram arremessados para fora da pista e caíram em uma área de mata às margens da rodovia Os dois não resistiram e morreram no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.