Homem é encontrado morto dentro de casa em Santarém; polícia investiga homicídio

Um homicídio foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (05) em Santarém, região Oeste do Pará. A vítima, identificada como Ismael Silvio Batista, foi encontrada morta em uma residência. O crime ocorreu na casa localizada na rua NS4, no bairro Diamantino.

Câmeras de monitoramento instaladas dentro da residência flagraram o momento em que o suspeito deixou o local após o crime. As imagens mostram o indivíduo vestindo uma camisa azul de manga comprida, bermuda azul, boné amarelo e uma mochila.

A Polícia Civil já está investigando o caso para identificar o autor do homicídio e elucidar as circunstâncias da morte. As autoridades buscam por informações que possam levar à prisão do suspeito.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.