Sargento da Aeronáutica é preso em Belém pelo crime de estelionato

Um sargento da Aeronáutica, de 30 anos, foi preso por estelionato na manhã da última terça-feira (03) pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) cumprindo um mandado de prisão preventiva expedida pela Justiça do Maranhão. O sargento é investigado por estelionato no município de Timon (MA), onde a medida cautelar foi decretada.

A prisão foi realizada em frente à Vila Militar da Aeronáutica, na avenida Dr. Freitas, bairro Souza, em Belém. A ação foi realizada pela Seccional Urbana do Guamá, com apoio do Primeiro Comando Aéreo Regional, que acompanhou a diligência.

Após os procedimentos legais, o militar permanecerá sob custódia da Força Armada, à disposição do Poder Judiciário. A reportagem de OLIBERAL.COM solicitou informações da Polícia Civil do Pará e da Aeronáutica. A reportagem também tenta contato com a defesa do militar.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que "por meio do Comando de Preparo, informa que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um militar de seu efetivo, nesta quinta-feira (05/02), em Belém (PA)". Ainda conforme o comunicado, a "instituição destaca que está acompanhando o caso e colaborando com as investigações policiais".