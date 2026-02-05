Alerta de bomba em voo com escala em Belém mobiliza PF em Macapá

Uma aeronave que saiu do Rio de Janeiro, fez escala em Belém (PA) e seguiu para Macapá (AP) passou por uma varredura de segurança no Aeroporto Internacional de Macapá após a suspeita da presença de um artefato suspeito a bordo.

A vistoria foi realizada pela Polícia Federal do Amapá, após o recebimento de informações sobre o material. A ação contou com o apoio da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Amapá e do canil do Bope/AP.

Segundo a polícia, o objeto suspeito já havia sido retirado da aeronave ainda em Belém pela própria tripulação, durante uma inspeção de rotina realizada após o desembarque de passageiros. A Polícia Federal no Pará não chegou a atuar na ocorrência, pois a aeronave decolou antes de a instituição ser oficialmente comunicada.

Com o pouso no Aeroporto Internacional de Macapá, a Polícia Federal local foi acionada para adotar as providências cabíveis e realizar a varredura de segurança.

Após a análise, foi constatado que o material tratava-se de uma espécie de carregador portátil que havia sofrido alterações para potencializar seu desempenho, permitindo o carregamento mais rápido de dispositivos eletrônicos. Apesar de não se tratar de um explosivo, o objeto oferece risco de explosão.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o transporte desse tipo de material modificado representa risco à segurança da operação aérea.