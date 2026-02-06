Homem é autuado por importunação sexual após ato obsceno em embarcação no Marajó

Um homem foi autuado em flagrante por importunação sexual sob suspeita de praticar ato obsceno dentro de uma embarcação que fazia o trajeto entre Belém e o município de Breves, no arquipélago do Marajó. O caso foi registrado nesta sexta-feira (6), após o barco atracar no Terminal Hidroviário do município marajoara.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado para a delegacia. “A Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Breves, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Ele está à disposição da Justiça”, comunicou.

Segundo relatos de passageiros, o homem teria iniciado um comportamento considerado inadequado durante a viagem ao se masturbar dentro da embarcação, causando constrangimento a uma mulher e às demais pessoas que estavam no local. Diante da situação, passageiros intervieram e contiveram o suspeito até a chegada ao porto.

Após o desembarque em Breves, houve um início de tumulto. No entanto, equipes da Polícia Militar foram acionadas, atuaram para controlar os ânimos e realizaram a detenção do homem. Em seguida, ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Civil das Ilhas, onde prestou depoimento.