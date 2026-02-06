Capa Jornal Amazônia
Homem é autuado por importunação sexual após ato obsceno em embarcação no Marajó

O caso foi registrado nesta sexta-feira (6), em Breves

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Um homem foi autuado em flagrante por importunação sexual sob suspeita de praticar ato obsceno dentro de uma embarcação que fazia o trajeto entre Belém e o município de Breves, no arquipélago do Marajó. O caso foi registrado nesta sexta-feira (6), após o barco atracar no Terminal Hidroviário do município marajoara.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado para a delegacia. “A Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Breves, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Ele está à disposição da Justiça”, comunicou.

Segundo relatos de passageiros, o homem teria iniciado um comportamento considerado inadequado durante a viagem ao se masturbar dentro da embarcação, causando constrangimento a uma mulher e às demais pessoas que estavam no local. Diante da situação, passageiros intervieram e contiveram o suspeito até a chegada ao porto.

Após o desembarque em Breves, houve um início de tumulto. No entanto, equipes da Polícia Militar foram acionadas, atuaram para controlar os ânimos e realizaram a detenção do homem. Em seguida, ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Civil das Ilhas, onde prestou depoimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

