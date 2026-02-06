Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Investigado por envolvimento com facção criminosa é preso em Tomé-Açu após fugir de Moju

O investigado teria tentado escapar de uma ação policial deflagrada na Vila Olho d’Água

O Liberal
fonte

Investigado por envolvimento com facção criminosa é preso em Tomé-Açu após fugir de Moju. (Foto: Moju News)

Um homem investigado por exercer papel de liderança em uma organização criminosa foi capturado pela Polícia Rodoviária Estadual em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, o investigado teria tentado escapar de uma ação policial deflagrada na Vila Olho d’Água, área rural do município de Moju. A ação ocorreu na quinta-feira (5).

De acordo com as informações, o suspeito estava escondido em Moju e fugiu ao perceber a aproximação de equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, por meio do 47º Batalhão. A tentativa de evasão deu início a uma perseguição que se estendeu até outro município.

A prisão ocorreu durante uma abordagem do Batalhão Policial Rodoviário em Tomé-Açu. Com o homem, os agentes apreenderam uma arma de fogo e entorpecentes. Na tentativa de evitar a prisão, ele chegou a fornecer um nome falso, mas acabou identificado pelos agentes como sendo conhecido pelos apelidos “JB”, “Bata” ou “Batista”, natural de Viana, no Maranhão. Contra ele, constam dois mandados de prisão em aberto.

Investigação

Ainda segundo a polícia, o suspeito é apontado como uma das principais lideranças de facção criminosa com atuação no Maranhão, sendo responsável por coordenar ataques, ordenar assassinatos e manter um arsenal vinculado ao grupo criminoso.

Durante a mesma operação, o filho do suspeito foi preso na Vila Olho d’Água por equipes policiais, após ser flagrado portando uma arma de fogo. Ele foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

suposto integrante de facção
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

DETIDO

Homem é autuado por importunação sexual após ato obsceno em embarcação no Marajó

O caso foi registrado nesta sexta-feira (6), em Breves

06.02.26 13h41

PRESO

Investigado por estupro no Mato Grosso é preso no Pará

O suspeito foi detido no município de Novo Progresso

06.02.26 13h01

PRESO

Investigado por envolvimento com facção criminosa é preso em Tomé-Açu após fugir de Moju

O investigado teria tentado escapar de uma ação policial deflagrada na Vila Olho d’Água

06.02.26 12h21

PRESO

Suspeito de tentativa de feminicídio em Goiás é preso em São Domingos do Araguaia

A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (5)

06.02.26 11h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Barbeiro é executado a tiros no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Polícia apura se o crime tem relação com a recusa de pagamento da chamada “taxa do crime”

05.02.26 22h11

POLÍCIA

Sargento da Aeronáutica é preso em Belém pelo crime de estelionato

Prisão ocorreu na manhã da última terça-feira (03), pela Polícia Civil com a participação de oficiais da Aeronáutica

05.02.26 19h12

ESQUEMA DE SEGURANÇA

Mais de 1,6 mil agentes vão reforçar a segurança no Re-Pa deste domingo, no Mangueirão

Clássico do futebol paraense deverá reunir 45 mil torcedores; portões vão ser abertos a partir das 13 horas

06.02.26 11h37

POLÍCIA

Polícia investiga envolvimento de esposa em planejamento na morte do companheiro em sítio de Marabá

Homicídio de Cleiton da Conceição Silva ocorreu em novembro de 2025 com golpes de machado

04.02.26 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda