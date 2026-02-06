Investigado por envolvimento com facção criminosa é preso em Tomé-Açu após fugir de Moju

Um homem investigado por exercer papel de liderança em uma organização criminosa foi capturado pela Polícia Rodoviária Estadual em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, o investigado teria tentado escapar de uma ação policial deflagrada na Vila Olho d’Água, área rural do município de Moju. A ação ocorreu na quinta-feira (5).

De acordo com as informações, o suspeito estava escondido em Moju e fugiu ao perceber a aproximação de equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, por meio do 47º Batalhão. A tentativa de evasão deu início a uma perseguição que se estendeu até outro município.

A prisão ocorreu durante uma abordagem do Batalhão Policial Rodoviário em Tomé-Açu. Com o homem, os agentes apreenderam uma arma de fogo e entorpecentes. Na tentativa de evitar a prisão, ele chegou a fornecer um nome falso, mas acabou identificado pelos agentes como sendo conhecido pelos apelidos “JB”, “Bata” ou “Batista”, natural de Viana, no Maranhão. Contra ele, constam dois mandados de prisão em aberto.

Investigação

Ainda segundo a polícia, o suspeito é apontado como uma das principais lideranças de facção criminosa com atuação no Maranhão, sendo responsável por coordenar ataques, ordenar assassinatos e manter um arsenal vinculado ao grupo criminoso.

Durante a mesma operação, o filho do suspeito foi preso na Vila Olho d’Água por equipes policiais, após ser flagrado portando uma arma de fogo. Ele foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.